المؤبد لمتهم روع المواطنين بالوراق وفرض السطوة عليهم وقتل شخصا

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، متهما بالسجن المؤبد لاتهامها بترويع المواطنين وفرض السطوة عليهم وتخويفهم وقتل أحدهم بمساعدة 8 متهمين آخرين بمنطقة الوراق.

صدر الحكم برئاسة المستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، وسكرتارية وائل السيد.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم "سعيد. ع " لمحكمة الجنايات ، بعد أن وجهت إليه تهمه ترويع المواطنين وقتل أحدهم، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 23191 لسنة 2016.

جاء في أمر الإحالة أنه في يوم 29 ديسمبر 2015 على إثر مشاجرة بين المتهم "طارق. س. ج" "طرف أول" محبوس والمجنى عليه "محمد. س. ع "طرف ثاني"، قام المتهم الطرف الاول بالاستقواء بمن يتبعه من أقران السوء وباقى المتهمين احرزوا أسلحة بيضاء "زجاجات فارغة وحجارة" وتوجهوا صوب مسكن المجنى عليه لاستعراض القوة وترويع المواطنين وفرض السطوة عليهم وتخويفهم بالحاق اذى مادى ومعنوى بهم والإضرار بممتلكاتهم بالقاء زجاجات فارغة وحجارة على مسكن المجنى عليه.