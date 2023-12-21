الطقس فى بورسعيد.. انخفاض درجات الحرارة مع هدوء أمواج البحر.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، فيديو مباشر من أمام ساحل البحر الأبيض المتوسط فى محافظة بورسعيد، للوقوف على حالة الطقس تزامناً مع نهاية فصل الخريف والبداية الفعلية للشتاء.

وتشهد محافظة بورسعيد، انخفاض فى درجات الحرارة ، وهبوب للرياح الباردة على كافة الأنحاء، وعزف الصيادون فى مثل هذه الأجواء عن ممارسة نشاطهم داخل مياه البحر على الرغم من هدوء الأمواج، حتى أصبحت مثلما يطلق عليها البورسعيدية "البحر حصيرة".

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن نشاط الرياح يؤدى إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، محذرة مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات أثناء الخروج من المنزل.

ويشهد اليوم الخميس، انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا).