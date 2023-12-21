الجريدة الرسمية تنشر إعلان فقد بصمة ختم شعار الجمهورية لمستشفى بالغربية

وتضمن الإعلان بأن المستشفى التابعة لإدارة كفر الزيات الصحية بمحافظة الغربية، فقدت بصمة ختم شعار الجمهورية، وتعتبر ملغية.

وفى سياق متصل نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، قرار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتعديل جزء من المخطط التفصيلى المعتمد لقرية خرسيت مركز طنطا.

ونص القرار الصادر برقم 1341 بتاريخ 1 نوفمبر 2023، على: "بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بتاريخ 19/10/2023 ومرفقاتها المعروضة بشأن كتان مركز ومدينة طنطا رقم 495 فى 2/8/2023 بشأن طلب المواطن محمد عبد العال محمد عبد العال وآخرين من ناحية قرية خرسيت وذلك لتضررهم مم شارع موجود بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية والمرفق به 3 نسخ كذلك لتعديل جزء من المخطط التفصيلى وبناء على موافقة لجنة مهندسى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة فى 30/9/2023 ".

واختتم القرار :"فقد تقرر تعديل جزء من المخطط التفصيلى المعتمد لقرية خرسيت والمرفق به 3 نسخ للتعديل المطلوب".