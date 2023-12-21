التصريح بدفن جثة شخص لقى مصرعه خلال مشاجرة بشبين القناطر

صرحت نيابة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بدفن جثة شخص لقي مصرعه على يد عاطلين في مشاجرة لخلافات مالية بمنطقة كفر طحا دائرة المركز، وذلك بعد انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود الواقعة.

وكان قد لقى شخص مصرعه على يد آخرين في مشاجرة لخلافات مالية بمنطقة كفر طحا دائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية، جرى نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وألقى القبض على المتهمين، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، إشارة من المستشفى بوصول "أ م"، 40 سنة، جثة هامدة، إثر عدة إصابات في أنحاء الجسد بأداة حادة.

على الفور انتقلت قوات الامن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ش ع"، و"م ص"، عاطلين، تشاجرا مع المجنى عليه بسبب خلافات مالية بينهم، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.