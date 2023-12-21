اليوم السابع
Ads
الخميس، 21 ديسمبر 2023 09:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

البيت الأبيض: نعمل على قرار في مجلس الأمن بشأن الحرب في غزة

الخميس، 21 ديسمبر 2023 09:13 م
البيت الأبيض: نعمل على قرار في مجلس الأمن بشأن الحرب في غزة البيت الأبيض
رامي محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن البيت الأبيض، العمل على قرار في مجلس الأمن بشأن الحرب في غزة، وفق قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها قبل قليل.

أضاف البيت الأبيض، حسب الأنباء المتواترة للقناة، أنه يجب الانتقال إلى عمليات عسكرية في غزة بشكل أقل حدة.







وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

تبادل الاسرى

الاسرى الفلسطينيين

حماس

تسليم الاسرى

تبادل الاسرى اليوم

غزة

الهدنه غزه

الهدنه في غزه

اسرائيل

شروط الهدنه

الهدنه في فلسطين

تمديد الهدنه

مد الهدنه في غزه

اخر اخبار الهدنه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة