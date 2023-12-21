البورصة: تنفيذ صفقة على "سفنكس للأدوات الصحية" بقيمة 219.1 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة سفنكس لصناعة الأدوات الصحية خلال جلسة تداول اليوم الخميس بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 710.5 ألف سهم بقيمة 219.1 مليون جنيه، وصفقة على شركة زيلا للتمويل بحجم تداول 93.1 ألف سهم بقيمة 9.3 مليون جنيه، وصفقة على شركة الذهبية للمناجم والمحاجر بحجم تداول 4950 سهم بقيمة 4.95 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 3.6 مليون سهم بقيمة 248.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 81 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 21 مليار جنيه عند مستوى 1.666 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 122.3 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.82%، والعرب على 4.6%، واستحوذت المؤسسات على 26.84% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.15%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 455.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 395.6 مليون جنيه، 55.1 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 24305 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 29377 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 10348 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 5389 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 7764 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.31% ليغلق عند مستوى 6296 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1473 نقطة.