وقال المكتب - في بيان صحفي اليوم- إن عمليات القتل نفذت فى حى الرمال في مدينة غزة هذا الأسبوع. 

وأضاف أنه تلقى "معلومات مثيرة للقلق تفيد بأن القوات الإسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 11 رجلا فلسطينيا أعزل، معتبرة أن هذه الحادثة "تدق ناقوس الخطر بشأن ارتكاب جريمة حرب"، مشيرًا إلى أن الرجال قتلوا أمام أفراد عائلاتهم. 

وبحسب التقرير، فإن القوات الإسرائيلية أمرت النساء والأطفال بالدخول إلى غرفة "وإما أنها أطلقت النار عليهم أو ألقوا قنبلة يدوية داخل الغرفة، ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح خطيرة بينهم رضيع وطفل". 