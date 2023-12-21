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الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة

الخميس، 21 ديسمبر 2023 08:00 ص
الأرصاد: طقس اليوم لطيف نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 
ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
كما يشهد اليوم نشاطا للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وتؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا).
 
وحالة البحرين، البحر المتوسط: معتدل إلى مضطرب ارتفاع الموج (2.5:2 متر)، والبحر الأحمر خفيف ارتفاع الموج (1:0.5 متر).
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15.






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