اليوم السابع
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اعرف شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى 2023

الخميس، 21 ديسمبر 2023 05:06 م
اعرف شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى 2023 هيئة النيابة الإدارية
كتب - أحمد عبد الهادى - عبد الله محمود

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أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، ويوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة.
 
- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
 
- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.
 
- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 
 
- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية. 
 
- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
 
سحب الطلبات وتقديمها خلال الفترة التى بدأت من 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة.






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