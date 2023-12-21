إيطاليا تحتفل بموافقة الاتحاد الأوروبى على ميثاق الهجرة الجديد

فاطمة شوقى

أعرب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي، اليوم، عن تقديره لموافقة الاتحاد الأوروبي على ميثاق بشأن المهاجرين واللجوء، ووصفه بأنه نجاح كبير لبلاده، بحسب بيان نشرته صحيفة المساجيرو الإيطالية.

وتسلط مذكرة منشورة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الضوء على تصريحات بيانتيدوسي حول هذه الاتفاقية الجديدة التي، كما أشار، ستسمح لأوروبا وإيطاليا "بالحصول على قواعد جديدة لإدارة تدفقات الهجرة ومكافحة المتاجرين بالبشر".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم التوقيع على الاتفاقية ، أمس الأربعاء ، في مقر المجموعة الإقليمية في بروكسل ببلجيكا في اجتماع شارك فيه ممثلو رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبى والبرلمان الأوروبى والمفوضية الأوروبية.

وأكد الوزير أن ذلك كان "نتيجة مفاوضات طويلة لعبت فيها إيطاليا دائما دورا قياديا، من أجل التوصل إلى حل متوازن لا يجعل الدول الحدودية للاتحاد الأوروبي، وخاصة المعرضة لضغوط الهجرة، تشعر بالوحدة".

ومن المؤكد أن الدولة الأولى في الاتحاد التي يدخل إليها المهاجر أو اللاجئ ستكون مسؤولة عن معالجة قضيته، ولكن تم إنشاء آلية تضامن جديدة لتحقيق التوازن في النظام الحالي، والتي بموجبها يمكن لمجموعة صغيرة من الدول، بالنظر إلى ونظرًا لموقعهم الجغرافي، فإنهم يديرون غالبية طلبات اللجوء.

وتتضمن الوثيقة لائحة فحص، تضع قواعد موحدة فيما يتعلق بتحديد هوية مواطني الدول الثالثة عند وصولهم، وبالتالي زيادة الأمن داخل منطقة شنجن.

ويتضمن أيضًا لوائح تسمى Eurodac، والتي تشير إلى إنشاء قاعدة بيانات مشتركة لجمع معلومات أكثر دقة واكتمالًا، من أجل اكتشاف التحركات غير المصرح بها للمهاجرين.

كما تم دمج ثلاث لوائح أخرى في هذه الاتفاقية، بما في ذلك إجراءات اللجوء، وكذلك إدارة الهجرة والتي تتضمن ما يسمى بآلية التضامن، وأخرى تنص على العمل المجتمعي في مواجهة الأزمات وحالات القوة القاهرة.