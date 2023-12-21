إزاله 9 حالات تعد بمدينة طهطا والمجالس القروية التابعة.. صور

سوهاج محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا ، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والإدارات الزراعية، بحملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بتنفيذ 9 حالات إزالة بناحية ساحل طهطا ومجلس قروى بنجا ومجلس قروى نزلة القاضى على مساحة حوالى 960 متر تقريباً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ومن جانبه أكد المحاسب عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا أن الحملة جاءت في إطار توجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بضرورة المتابعة المستمرة والتصدى لمخالفات البناء بكل أنواعها مؤكد على ضرورة المتابعة المستمرة والتصدى لمخالفات البناء بكل أنواعها وفى كل الأوقات ومهما كانت الظروف.

يذكر أن اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن المحافظة شهدت قبل ذلك حملات للإزالة بواقع "10 حالات إزالة بمركز المنشاة بمساحة 10 قراريط، وعدد 7 حالات بمركز أخميم بمساحة 3 قراريط، وعدد 4 حالات بمركز طهطا بمساحة 210 أمتار مربعة، وعدد 2 حالة إزالة بكل من مراكز " جرجا، جهينة، طما، سوهاج، ساقلتة"، بمساحة 10 قراريط، وعدد حالة إزالة بكل من مركزى "المراغة والبلينا" بمساحة 7 قراريط، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتعدين.



إزالة التعديات بطهطا



تنفيذ الإزالة



جانب من إزالة التعدى بطهطا