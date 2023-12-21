إزالة 102 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمراكز المنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة للتصدى للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضى الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء فى جميع مراكز المحافظة.



واستعرض المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية فى تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 102 حالة تعد على الأراضى الزراعية، ففى مراكز (بنى مزار- سمالوط - ديرمواس)، تم إزالة 70 حالة تعد على الأرض الزراعية، منها 63 حالة تعد بقرى ( أبوجرج - بنى على – الحسينية – القيس - صندفا) وحى شرق مدينة بنى مزار، وفى سمالوط تم إزالة 5 حالات تعد بقريتى بنى خالد وشوشة وحى شرق وغرب المدينة، إلى جانب إزالة حالتى تعد بقرية دلجا بديرمواس.



وفى ذات السياق، نفذت الوحدات المحلية لمراكز( المنيا – العدوة – ملوى – مطاى - أبوقرقاص) حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، حيث تم إزالة 32 حالة تعد، منها 14 حالة تعد بقرى ( طوخ الخيل - دمشير -البرجاية - تلة - نزلة حسين – صفط الخمار) وحى غرب مدينة المنيا، و8 حالات بقرية عطف حيدر بمركز العدوة، وحالة بناء بدون ترخيص بمدينة ملوى، و8 حالات بقريتى بردنوها وأبو عزيز وحى شمال وغرب مدينة مطاى، وحالة تعد بقرية اتليدم بمركز أبوقرقاص، وتم التعامل الفورى والإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.