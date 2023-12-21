اليوم السابع
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إحالة المتهم بقتل شقيقه ووالدته بالهرم لمفتى الجمهورية لأخذ الرأى فى إعدامه

الخميس، 21 ديسمبر 2023 08:36 م
إحالة المتهم بقتل شقيقه ووالدته بالهرم لمفتى الجمهورية لأخذ الرأى فى إعدامه
كتب أحمد إسماعيل

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أحالت  محكمة جنايات الجيزة، أوراق المتهم بقتل شقيقه ووالدته، والشروع فى قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
 
وقررت هيئة المحكمة  الجلسة السابقة التأجيل لتنفيذ طلبات دفاع المتهم لمناقشة الخبير النفسي الدكتور عارف خويلد استاذ الطب النفسي و كاتب التقرير محرر التقرير الاخير والذي اعاد التأكيد علي ان المتهم لا يعانى من اي مرض نفسي يعوق ارادته وادراكة، وهو ما يتعارض مع مضمون ما جاء بملف الحالة الصحية للمتهم والسابق ضمه لملف الدعوى، والذي يثبت اصابته بمرض نفسي مزمن تم إيداعه بناء عليه بأحد المستشفيات، وهذا ما أكده التقرير الطبي النفسي الاستشاري.
 
وكانت قد أحالت النيابة العامة باكتوبر القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلى السادس من أكتوبر.






جنايات الجيزة

جرائم القتل

أسلحة نارية

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