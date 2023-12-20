وفد إيطالى يزور مكتبة مصر العامة بالأقصر لبحث دعم مركز التراث الحضارى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

استقبلت مكتبة مصر العامة بالكرنك فى محافظة الأقصر، زيارة لوفد إيطالى الجنيسة برفقة الدكتور مصطفى الصغير مدير معابد الكرنك والمشرف على طريق الكباش، لبحث سبل التعاون فى دعم وتطوير مركز التراث الحضارى بالمكتبة، كما استقبلت فوج سياحى لمشاهدة عرض الكالتشوراما حول الآثار والمعالم السياحية بالمحافظة.

وخلال زيارة الوفد الإيطالى أكد محمد حسانى على مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، إنهم قاموا بعمل جولة داخل المكتبة، وتم بحث سبل التعاون من أجل دعم مركز التراث الحضارى بالمكتبة بتشغيل عروض أثرية بتقنية VR لخدمة رواد المكتبة وهى الأولى من نوعها فى الأقصر.

وفى نفس السياق، استقبلت مكتبة مصر العامة بالأقصر، فوج سياحى لمشاهدة عرض الكالتشوراما لأهم المعالم الأثرية والسياحية بالأقصر وبانوراما طريق الكباش بالمكتبة، وفرسان السماء وحائط المعرفة وقاعة الخرائط الجغرافية، وتقوم الأفواج السياحية من حول العالم، بزيارة قاعة المصريات بالمكتبة والتى تم تجهيزها بكافة الوسائل التى استخدمها المصرى القديم، كما يزورون الجانب الخلفى من المكتبة المطل على طريق الكباش، ويتابعون العمل فى المشروع القومى الذى يتم حالياً لإحياء الطريق ومن المنتظر افتتاحه مع نهاية العام الجارى.

وكان قد استقبل محمد حسانى على مدير عام مكتبة مصر العامة بالأقصر، وفد الجايكا اليابانى لبحث سبل التعاون المشترك لخدمة العملية الثقافية لمجتمع الأقصر، حيث تفقد الوفد قاعات المكتبة المختلفة وذلك بحضور مجموعة الجايكا والكويكا بالمكتبة، موضحاً إنه من الجانب اليابانى حضر كلا من شيمادا هيرودا منسق المتطوعين، وهيزوموتوميكي، وأميرة رأفت مسئول أول برامج، وعقب جولتهم بالمكتبة وقاعاتها المختلفة، أبدوا إعجابهم بالمكتبة ودورها في إثراء العملية الثقافية بالأقصر.



استمتاع الأفواج السياحة داخل مكتبة الكرنك



الوفد الإيطالى خلال زيارة مكتبة مصر العامة



الوفود السياحة خلال زيارة مكتبة مصر العامة بالكرنك



لقاء الوفد الإيطالي مع مدير مكتبة الكرنك



وفد إيطالي يزور مكتبة مصر العامة بالأقصر لبحث دعم مركز التراث الحضارى



وفد إيطالي يزور مكتبة مصر العامة بالأقصر