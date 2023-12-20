وزير المالية الروسى: الاتحاد الأوروبى لن يستفيد من عقوباته على سوق الماس

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أكد وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على الماس الروسي لن تعود بالنفع على التكتل الأوروبي، حيث أن حصة موسكو في سوق الماس كبيرة والطلب عليه لا يزال قائم، مضيفا أن روسيا تعتزم إعادة توجيه الأسواق المستهدفة إلى مناطق أخرى.

وقال سليوانوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية عند تعليقه على تأثير العقوبات على سوق الماس - "إن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات، إننا نرى آثار تلك العقوبات، وسنقوم ببساطة بإعادة توجيه الأسواق المستهدفة إلى مناطق أخرى.. أنا واثق من أن هذا لن يكون مفيدا لأولئك الذين فرضوا هذه العقوبات".

وأضاف أن سوق الماس الخام والمصقول مستقر تمامًا، وأحيانًا ينمو، وأحيانًا ينكمش، "ولهذا السبب فإن حصة الاتحاد الروسي في هذه السوق كبيرة"، بحسب قوله.

يُشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق من اليوم أن موسكو ستتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي على الماس الذي تنتجه.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في 24 فبراير من العام الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.