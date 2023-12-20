وزيرة خارجية هولندا تتفقد المساعدات الانسانية المقدمة إلى قطاع غزة

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تفقدت وزيرة خارجية هولندا هانكي بروينز، اليوم الأربعاء مخازن الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، وزارت ميناء رفح البري لتفقد دخول شاحنات المساعدات الإنسانيه إلى قطاع غزة.



جاء ذلك عقب وصول ويرة الخارجية الهولندية إلى مطار العريش الدولي، لمرافقة المساعدات وزيارة ميناء رفح البري بشمال سيناء.



وقال مصدر بالهلال الأحمر المصري بشمال سيناء - فى تصريح صحفي- إن الطائرة الهولندية حملت كمية من المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والغذائية لصالح قطاع غزة، حيث قام متطوعو الهلال الأحمر بافراغ شحنتها.