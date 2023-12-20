اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 10:20 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وزيرة خارجية هولندا تتفقد المساعدات الانسانية المقدمة إلى قطاع غزة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 10:12 م
وزيرة خارجية هولندا تتفقد المساعدات الانسانية المقدمة إلى قطاع غزة معبر رفح
أ ش أ

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تفقدت وزيرة خارجية هولندا هانكي بروينز، اليوم الأربعاء مخازن الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش، وزارت ميناء رفح البري لتفقد دخول شاحنات المساعدات الإنسانيه إلى قطاع غزة.


جاء ذلك عقب وصول ويرة الخارجية الهولندية إلى مطار العريش الدولي، لمرافقة المساعدات وزيارة ميناء رفح البري بشمال سيناء.


وقال مصدر بالهلال الأحمر المصري بشمال سيناء - فى تصريح صحفي- إن الطائرة الهولندية حملت كمية من المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية والغذائية لصالح قطاع غزة، حيث قام متطوعو الهلال الأحمر بافراغ شحنتها.







معبر رفح

هولندا

قطاع غزة

فلسطين




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