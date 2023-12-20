جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تابع خلاله الوزيران المحادثات التي أجرياها في واشنطن مؤخراً فى إطار الزيارة التي قام بها الصفدي وأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة.

بدوره.. أكد بلينكن التزام الولايات المتحدة بتوفير المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة وتسهيل دخولها إلى غزة، والتزام الولايات المتحدة بتحقيق السلام الدائم من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس حل الدولتين.

وتناول الاتصال، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الأربعاء، الجهود المبذولة لمنع توسع الحرب، وضمان حماية المدنيين، ووقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية.