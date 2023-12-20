هيئة الأرصاد تكشف خرائط وأماكن الأمطار أول أيام فصل الشتاء.. التفاصيل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن خرائط الأمطار المتوقعة أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين أول أيام فصل الشتاء.

وينشر "اليوم السابع" خرائط الأمطار المتوقعة مع أول أيام فصل الشتاء، كما يلى:

الجمعة 22 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

السبت 23 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

الأحد 24 ديسمبر:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

ويشهد اليوم الأربعاء، شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة احيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.