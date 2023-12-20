نقابة الأسنان تعلن الاستجابة لطلبها بشأن إخطارها بالتحقيقات مع أعضائها

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان ، الاستجابة لطلب النقابة بتفعيل صحيح القانون رقم 46 لسنة 1969، المنظم لمهنة أطباء الأسنان، بشأن إخطار النقابة العامة قبل بدء التحقيق مع أى طبيب أسنان ليتسنى لها الحضور قانونيا أمام النيابة، مشيرة إلى أنه صدر تعميم من النائب العام لجميع النيابات بتفعيل المادة 53 من قانون النقابة.

وأشارت نقابة أطباء الأسنان، إلى أنه تم استدعاء المستشار القانوني للنقابة اليوم لحضور أحد التحقيقات والتي أوصت النيابة بتحويلها إلي النقابة لإتمام التحقيق، مطالبة كافة أعضاء النقابة بإخطار النقابة بأي إستدعاء إلي النيابة.

كانت قد خاطبت النقابة العامة لأطباء الأسنان، النائب العام، وذلك لطلب إصدار تعليمات للنيابة العامة بتفعيل صحيح القانون رقم 46 لسنة 1969، المنظم لمهنة أطباء الأسنان، بشأن إخطار النقابة العامة قبل بدء التحقيق مع أى طبيب أسنان ليتسنى لها الحضور قانونيا أمام النيابة.

وأشارت النقابة فى خطابها إلى أنه تلاحظ حالة من التضرر والاستياء الشديد من أطباء الأسنان لعدم تفعيل نص المادة 53 من القانون رقم 46 لسنة 1969، والقيام فى بعض النيابات الجزئية بالتحقيق مع أطباء الأسنان فى التهم المتعلقة بأعمال مهنتهم، لافتة إلى أن ذلك يؤدى إلى بطلان التحقيق وبطلان أمر الإحالة تباعا.