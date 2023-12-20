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مقتل ضابط إسرائيلى فى قطاع غزة وارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 137

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:15 م
مقتل ضابط إسرائيلى فى قطاع غزة وارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 137 عناصر جيش الاحتلال
كتب أحمد جمعة - سمير حسنى

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اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلى، اليوم، الأربعاء، بمقتل ضابط فى لواء جفعاتى بمعارك جنوبى غزة، ليرتفع العدد المعلن لقتلاه منذ بداية العملية البرية إلى 137، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وصول 38 شهيدا و40 جريحا إلى مركز جباليا الطبى.

 

قال الدكتور عبدالجليل حنجل، متحدث الهلال الأحمر الفلسطينى، إن الاحتلال يحاصر مركز إسعاف تابع لنا فى جباليا شمال قطاع غزة، مؤكدا أن جيش الاحتلال قام بقطع الاتصالات عن المراكز التابعة لنا فى غزة.

 

أضاف متحدث الهلال الأحمر، فى تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال يواصل استهداف طواقمنا والمستشفيات بغزة، مطالبا بإدخال مزيد من المساعدات الطبية حتى يتمكن من تقديم الخدمات للمصابين والمرضى.

 

كشف عن وجود 18 سيارة تعمل فى المناطق التى تشهد قصفا مكثفا فى غزة.







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