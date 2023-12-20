اليوم السابع
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مصر تتسلم رئاسة الدورة 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 11:04 ص
مصر تتسلم رئاسة الدورة 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج
بيشوى رمزى

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تسلمت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج رئاسة أعمال الدورة 43 لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب اليوم الأربعاء من وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة لدولة قطر مريم المسند، وذلك خلال اجتماع وزراء الشئون الاجتماعية العرب في افتتاح فاعليات الدورة بالقاهرة اليوم.
 
 
ومن المنتظر أن يفتتح وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بعد انتهاء أعمال الدورة 43 على المستوى الوزاري، "مبادرة نور للأشخاص ذوي الإعاقة" والتي ترعاها جامعة الدول العربية ووزارة التضامن الاجتماعي، لتشكل نموذجا هاما على المستوى العربي في إطار تحقيق مبدأ العيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة.
 
 
وتأتى المساعدات الإنسانية لقطاع غزة فى مقدمة الموضوعات التى يتناولها الاجتماع فى ظل العدوان الغاشم الذى تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلى، وما ترتكبه من انتهاكات إنسانية أدت إلى مقتل آلاف المدنيين معظمهم من النساء والأطفال وتعطيل المرافق الحيوية التى تعوق سكان القطاع عن ممارسة حياتهم.






الجامعة العربية

مصر

نيفين القباج

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فلسطين




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