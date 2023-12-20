مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم بالشرقية

لقى شخص مصرعه فيما أصيب الآخر بسحجات وكدمات إثر تعرضهما لحادث تصادم سيارة نقل بدراجة نارية بطريق" بلبيس- القاهرة" نطاق قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" السيد إ ج" 70 عاما مقيم جلفينة مصابا بسحجات وكدمات، و"حسن ع أ" 70 سنة مقيم عزبة أبو شعير نطاق مركز بلبيس، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بسي سيارة نقل ودراجة نارية تروسكيل بطريق" بلبيس - القاهرة" مما أسفر عن مصرع وإصابة شخصين.

تم الدفع بمرفق الإسعاف لنقل المصاب والجثمان إلى مستشفى بلبيس المركزى، والتحفظ على سائق السيارة النقل والسيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتسلم الجثمان لذويه لدفنه والاستعلام عن حالة المصاب.