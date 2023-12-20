مصرع فتاة صعقا بالكهرباء من غسالة بالمنزل بإحدى قرى أبو حماد بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقيت فتاة مصرعها متأثرة بإصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية إثر صعق كهربائي من غسالة بالمنزل بإحدى قرى مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى أبوحماد بوصول" سلمى م ر " 15 عاما ومقيمة مركز أبوحماد جثة هامدة ادعاء صعق كهربائى بالمنزل.

وتبين من التحريات أنه أثناء قيام المجنى عليها باستخدام الغسالة الكهربائية صعقها التيار الكهربائي مما تسبب في وفاتها،تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة لتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتسليم الجثمان لذويه لدفنه.