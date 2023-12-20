مصرع شخص وإصابة آخر بحادث اصطدام سيارة ملاكى بعربة كارو بالخانكة

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر، إثر اصطدامه بسيارته الملاكى بعربة كارو على طريق سرياقوس أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخانكة المركزى، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكى وعربة كارو على طريق سرياقوس أبو زعبل دائرة مركز شرطة الخانكة ومصرع شخص وإصابة أخر.

على الفور انتقل رجال الأمن بمركز شرطة الخانكة، ورجال الإدارة العامة للمرور لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وعربة كارو على الطريق، وأسفر الحادث عن مصرع الشاب "عبد الله أيمن"، 28 سنة، مقيم دائرة مركز الخانكة، وإصابة قائد العربة الكارو.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الخانكة المركزى، والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتمكن رجال الإدارة العامة للمرور من رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.