مصرع شاب فى حادث تصادم تروسيكل بالشرقية

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته التى أودت بحياته، إثر تعرضه لحادث إصطدام دراجة نارية تروسكيل، طريق أبو برى نطاق مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول" سامر ال س " 18 عاما مقيم نطاق مركز أبوحماد، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث إصطدام تروسيكل طريق أبو برى نطاق مركز أبوحماد، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتسلم الجثمان لذويه لدفنه.