مصرع شاب فى حادث اصطدام موتوسيكل بعمود كهرباء بالشرقية

لقى شاب مصرعه متأثرا بإصابته التى أودت بحياته، إثر تعرضه لحادث إصطدام دراجة نارية قيادته بعامود كهرباء طريق كوبرى بردين العلوى اتجاه بلبيس، بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى أبوحماد المركزى بوصول" محمود ال م ر" 18 عاما مقيم نطاق مركز بلبيس، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث إصطدام دراجة نارية قيادته بعامود كهرباء، مطلع كوبرى بردين اتجاه بلبيس، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وطلبت وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية وتسلم الجثمان لذويه لدفنه.