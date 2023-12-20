مصادر أمريكية: إسرائيل تقترح وقف إطلاق النار أسبوع مقابل الافراج عن 40 أسيرا

كتبت : نهال أبو السعود

كشفت مصادر أمريكية لموقع أكسيوس، ان إسرائيل تعرض وقف القتال في غزة لمدة أسبوع واحد على الأقل في إطار صفقة جديدة مقابل إطلاق سراح 40 رهينة إسرائيلية محتجزين فى غزة.

وأشار الموقع إلى أن الافتراض الذي قدمه الإسرائيليون هو الأول الذي تقدمه منذ انهيار اتفاق الشهر الماضي الذي أدى إلى وقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام والإفراج عن أكثر من 100 رهينة.

وقال مسؤولون إسرائيليون، وفقا لأكسيوس إن الاقتراح يظهر أن إسرائيل مصممة على إعادة الانخراط في مفاوضات جادة من أجل إطلاق سراح مزيد من الرهائن، حتى مع قول حماس إنها لن تستأنف المفاوضات طالما استمر القتال.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قالت وكالة رويترز ان رؤساء المخابرات المنخرطين بالامر اجتمعوا لمناقشة الإفراج عن الرهائن المحتجزين وان الاجتماع كان إيجابيا، لكن لا توقعات بالتوصل إلى حل قريب.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان أمس الثلاثاء إنه أرسل رئيس الموساد إلى أوروبا مرتين للترويج لعملية إطلاق سراح الرهائن، دون تقديم تفاصيل عما جرت مناقشته، وأضاف نتانياهو "لن أدخر جهدا في هذا الموضوع والمطلب هو إعادة الجميع إلى الوطن".

وأكد السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتسوج أن إسرائيل مستعدة لوقف القتال مؤقتا إذا كان ذلك يعني إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الرهائن، لكنه لم يؤكد ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق.

وقال هرتسوج لمراسل شبكة سي ان ان: "أعتقد أنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان لدينا اتفاق أم لا، لأن حماس رفضت حتى الآن إبرام اتفاق آخر".

وتابع السفير الإسرائيلي: "لقد كانوا يأملون في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار -في اشارة الى حماس-، لكنني آمل أنه تحت ضغط ما نقوم به على الأرض، سيوافقون على التوصل إلى اتفاق، لكن من السابق لأوانه معرفة ذلك في هذه المرحلة".