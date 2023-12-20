مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الحوامدية بالجيزة

كشفت محافظة الجيزة أنه نظرًا لحدوث هبوط وكسر مفاجئ بخط الصرف الصحى قطر 700مم بشارع طراد النيل بالحوامدية خلف المركز الطبى، الأمر الذى يتطلب تحويل مسار خطوط المياه أقطار 400مم و280مم، وذلك لإصلاح هبوط الصرف الصحي.

وأشارت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بقطع المياه لمدة (8) ساعات من الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة الموافق 2023/12/22 إلى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 2023/12/23.

ونوهت المحافظة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى العزبة الشرقية بالحوامدية، قرية الشيخ عثمان، متفرعات شارع الجمهورية - طريق 11.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسرعه الانتهاء من أعمال الاصلاح لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما كلف المحافظ رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة لإزالة أى معوقات للانتهاء من أعمال الإصلاح وفقًا للمواعيد المحددة.

وأوضحت محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.