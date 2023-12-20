مديرية التضامن بكفر الشيخ تتسلم 3 وحدات اجتماعية بقرى حياة كريمة.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ استلام ثلاث مقرات وحدات اجتماعية بمركز مطوبس داخل مجمعات الخدمات، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بتوجيهات الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعى، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقالت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى كفر الشيخ، إن الوحدات الاجتماعية الثلاثة تقع فى منية المرشد، ووحدة برمبال، ووحدة أبو دنيا، بمركز مطوبس، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وجار استكمال الأعمال بمجمعات الخدمات الاجتماعية ضمن مشروعات «حياة كريمة» التى يتم تنفيذها بمركز مطوبس.

جاء ذلك بحضور السيد ابو زيد، مدير عام إدارة التخطيط، وعبد الرحمن قنديل، أخصائى أول رقابة ومتابعة بالمديرية، ومصطفى الجندى، أخصائى بالإدارة القانونية بالمديرية، وإبراهيم مصطفى، مدير الشئون القانونية، وأحمد فتح الله مدير الدعم الفنى بالمديرية، وصلاح حسانين، مسئول المخازن بالمديرية، ومدير الإدارة الاجتماعية بمطوبس، محمد الخطيب، ورؤساء الوحدات المسلمة، وهدى النجار، رئيس وحدة المرشد، وحمديه جمعه الغضبان، رئيس وحدة برمبال، وناصر هنداوى، رئيس وحدة أبو دنيا.

جدير بالذكر، أن عدد القرى المستفيدة من «حياة كريمة»، بلغ 18 قرية و187 تابعًا بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، ويجرى إقامة 698 مشروعًا خدميًا سيخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين بالمحافظة.



اللجنة المشكلة لاستلام المقرات ال3



تسلم 3 وحدات اجتماعية جديدة بقرى حياة كريمة