اليوم السابع
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الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 03:44 م
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محافظ المنوفية: يقرر إحالة 105 عمال بمستشفى قويسنا للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 03:23 م
محافظ المنوفية: يقرر إحالة 105 عمال بمستشفى قويسنا للتحقيق لتغيبهم عن العمل جانب من الجولة
المنوفية - محمد فتحى

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 تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستشفى قويسنا المركزى وذلك في إطار المتابعة المستمرة لانتظام سير العمل والاطمئنان على مستوى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى كون القطاع الصحي أحد المحاور الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة ، جاء ذلك خلال زيارته الميدانية الموسعة لمركز ومدينة قويسنا لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق المدينة ، رافقه الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة ،  سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.
 
وقرر محافظ المنوفية إحالة (105) من أطقم الأطباء والتمريض والإداريين بالمستشفى للتحقيق بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وتغيبهم عن العمل ، هذا وتبلغ إجمالي قوة المستشفى 1266  موظفاً ، مشيراً إلى أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في منظومة العمل وخاصة بالقطاع الطبي للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرضى.
 
هذا وتفقد المحافظ غرف الطوارئ والجراحة وأجري حواراً مع المرضى للتأكد منهم على مستوى الخدمات المقدمة و توافر كافة الاحتياجات الطبية اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقى العلاج اللازم حتى تماثلهم للشفاء ، كما تم تفقد جهاز الأشعة المقطعية واستفسر المحافظ عن نسب تردد الحالات خلال اليوم ، وقسم عناية الأطفال والذي يضم 4 أسرة وتم تدعيمها بـ 4 أسرة جدد للإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للأطفال ، فضلاً عن متابعة قسم العناية المركزة واطمئن المحافظ على الحالات المرضية والتأكد منهم على مدى متابعة الأطقم الطبية لهم لضمان تقديم خدمات طبية أفضل ، وخلال التفقد أشارت وكيل وزارة الصحة أنه جاري العمل علي قدم وساق في تجهيز عيادة متخصصة لمرضي السكر بالمستشفى تمهيداً لافتتاحها قريباً ، وذلك بهدف تقديم خدمة جديدة لمرضي السكر والتخفيف من آلامهم .
 
 
 
 
 
 
 
 






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