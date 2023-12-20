محافظ الغربية يتابع مشروعات التطوير والرصف بطنطا

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الاجتماعات والجولات الميدانية؛ لمتابعة مشروعات الرصف ومشروعات التطوير الجارية، ضمن خطة المحافظة لتذليل العقبات وإنهاء المشروعات في موعدها المحدد وطبقا لأعلى المعايير.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ، لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير أرض المجزر القديم بالعجيزي وتحويله إلى حملة ميكانيكية، وحدة الصيانة والتدريب بطنطا، مجمع خدمات مصر.

بدأ المحافظ الجولة بمتابعة أعمال التشطيبات النهائية بمشروع المجزر القديم والذي تحول إلى حملة ميكانيكية والذي شارف على الانتهاء.، وتضمنت أعمال التطوير (صب الأعمدة الخرسانية للمظلات، صب أرضيات المظلات، تشطيب أرضيات المخازن، تشطيب الباكيات، الحمامات، الالمونتال، أعمال الإنارة والكبلات، دهان الأسوار، تشطيب الأرضيات والوجهات).

وتابع الحافظ جولته بتفقد وحدة الصيانة والتدريب بطنطا مختتما جولته بتفقد مجمع خدمات مصر.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها، موجها بسرعة الانتهاء من المشروعات، بهدف دفع عجلة التنمية الشاملة التي من هدفها تقديم كافة الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية تقوم بتقديم كافة التيسيرات بالإمكانيات المتاحة لتنفيذ كافة المشروعات التنموية.

وأكد محافظ الغربية أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنت مفهوما شاملا للتنمية يرتكز على أن المواطن هو محور أي خطط تنموية، وهذه الخطط تهدف في النهاية إلى الارتقاء بجودة حياته في شتى مناحيها وتعزيز مفهوم جودة الحياة الشاملة عبر الارتقاء بالقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وتعزيز هذه القطاعات وتطوير مخرجاتها على أسس مستقبلية، بما ينعكس إيجابا على الفرد والمجتمع.



جانب من جولة المحافظ