ماذا تفعل إذا أصبت بعدوى "النوروفيروس" وكيف توقف انتشارها؟

كتبت فاطمة خليل

النوروفيروس هو خلل في المعدة يسبب المرض والإسهال، ويستطيع النوروفيروس الانتشار بسهولة، وبالتالي فإن تفشي المرض شائع في الأماكن التي يكون فيها الأفراد على اتصال وثيق مثل المستشفيات والمدارس والحضانات، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح عند الإصابة بنورو فيروس وطرق وقف انتشار العدوى، بحسب موقع ukhsa.

عدوى نوروفيروس يمكن التعافي منها تمامًا خلال يومين إلى ثلاثة أيام دون الحاجة إلى أي دواء، ومع ذلك، فإن بعض المجموعات - بما في ذلك الأطفال الصغار أو كبار السن أو أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة - معرضون لخطر الإصابة بمرض أكثر خطورة ولفترة طويلة، مما قد يتطلب علاجًا طبيًا.

كيفية وقف انتشار عدوى نوروفيروس ينتقل النوروفيروس بسهولة من خلال الاتصال بأشخاص مصابين بالعدوى وأي أسطح أو أشياء ملوثة بالفيروس، وتشمل الأعراض ظهور مفاجئ للغثيان والقئ والإسهال، ولكنها يمكن أن تشمل أيضًا ارتفاع درجة الحرارة وآلام في البطن وألم في الأطراف.

فترة حضانة النوروفيروس من 12 إلى 48 ساعة، وهي الفترة الزمنية بين الإصابة بالفيروس وظهور الأعراض، يكون الأفراد أكثر نقلًا للعدوى عندما تظهر عليهم الأعراض، ولكن من الممكن نقل فيروس النوروفيروس أو نشر الفيروس، وبالتالي تلويث الأسطح أو الأشياء أو حتى الطعام، قبل ظهور الأعراض وبعد توقف الأعراض.



نظافة اليدين الجيدة مهمة لوقف انتشار النوروفيروس لتجنب الإصابة بالنوروفيروس أو نقله إلى الآخرين، اغسل يديك بشكل متكرر وشامل بالصابون والماء الدافئ، وهذا أمر بالغ الأهمية بعد نوبة المرض، وبعد استخدام المرحاض، وقبل تناول الطعام أو إعداده، وكذلك تنظيف القيء أو الإسهال، اعلم أن معقمات الأيدي التي تحتوي على الكحول ليست فعالة ضد النوروفيروس

إذا كنت مصابًا بالنوروفيروس إليك النصائح التالية 1) لا يمكن علاج النوروفيروس بالمضادات الحيوية وذلك لأن المضادات الحيوية تعمل على محاربة البكتيريا وليس الفيروسات.

2) القىء والإسهال يتسببان في فقدان الجسم للماء والأملاح، مما قد يؤدي إلى الجفاف، لذا من المهم شرب الكثير من السوائل لمنع ذلك كبار السن والأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالجفاف ويحتاجون إلى العلاج.

3) البقاء في المنزل، لا تعود إلى العمل أو ترسل أطفالك إلى المدرسة إلا بعد 48 ساعة من توقف الأعراض ولا تزور طبيبك أو المستشفى أثناء ظهور الأعراض. إذا كنت قلقًا بشأن الأعراض، فتحدث إلى طبيبك العام عبر الهاتف.

4) تجنب الطهي والمساعدة في إعداد وجبات الطعام للآخرين حتى مرور 48 ساعة بعد توقف الأعراض، حيث يمكن أن ينتشر النوروفيروس من خلال الطعام الملوث عندما يتعامل معه أشخاص ينشرون النوروفيروس.

5) اغسل أي ملابس أو أغطية ملوثة باستخدام المنظفات وعلى درجة حرارة 60 درجة مئوية، وإذا أمكن، قم بارتداء قفازات يمكن التخلص منها للتعامل مع العناصر الملوثة.

6) لتطهير الأسطح الملوثة، استخدم منتجات التنظيف المبيضة حيثما أمكن ذلك.

مناعة النوروفيروس قصيرة العمر ولا توجد مناعة عبر السلالات، لذلك من الممكن أن تصاب بعدوى متعددة بالنوروفيروس في فترة زمنية قصيرة إذا تعرضت لسلالات مختلفة.