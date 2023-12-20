جاء ذلك في رسالة تهنئة من الرئيس البيلاروسي، للرئيس السيسي؛ لفوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، وفقا للموقع الإلكتروني للرئاسة في بيلاروسيا.

وأكد لوكاشينكو، أنه بناء على الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال الاجتماعات الثنائية، فإنه يتطلع إلى مواصلة التعاون الناجح مع مصر في كافة المجالات التي تهم البلدين.

وأضاف "سيكون من دواعي سروري أن أرحب بكم في بيلاروسيا في أي وقت مناسب لكم، لمواصلة حوارنا المثمر الصادق وتحديد المجالات الواعدة لمزيد من التعاون".