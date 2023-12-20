كوريا الجنوبية تسعى لتوسيع التعاون الأمنى البحرى فى إستراتيجية المحيطين الهندى والهادئ

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أكدت كوريا الجنوبية سعيها إلى توسيع التعاون الأمني البحري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ضمن جهودها لتنفيذ استراتيجيتها في المنطقة، التي تم وضعها للمساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين.

وقال النائب الأول لوزير الخارجية الكورى الجنوبي "جانج مين-هو" -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - إنه في إطار سعيها لتحقيق السلام في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ستوسع كوريا الجنوبية التعاون الأمني الشامل بما في ذلك الأمن البحري، مشيرا إلى تخطيطها لبناء منصة للتوعية بالمجال البحري، التي ستعزز تبادل المعلومات بين دول المنطقة.

وأضاف جانج أن مثل هذه الجهود ستساعد في القضاء على الصيد غير القانوني من خلال دعم بناء القدرات لدول جنوب شرق آسيا والجزر الواقعة في المحيط الهادئ.

وفي ديسمبر من العام الماضي، كشفت حكومة الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" عن استراتيجية للالتزام بتعزيز الحرية والسلام والازدهار من خلال بناء نظام قائم على القواعد بموجب مبادئ الشمولية والثقة والمعاملة بالمثل، وتهدف إلى متابعة 9 مهام أساسية متعلقة ببناء نظام إقليمي قائم على القواعد والتعاون الأمني الشامل، وتعزيز الأمن الاقتصادي من خلال التعاون في العلوم والتكنولوجيا، والتعاون في تغير المناخ، والانخراط في شراكات التعاون التنموي.

وأشار جانج إلى أن الحكومة تخطط أيضا لإطلاق أنواع مختلفة من الهيئات الاستشارية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ مع الدول الشريكة الرئيسية لتعزيز الديمقراطية والنظام القائم على القواعد.