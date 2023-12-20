قطع الكهرباء عن تقسيم الكوثر بالغردقة لمدة 5 ساعات اليوم.. التفاصيل

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر فصل التيار الكهربى عن أحد مناطق مدينة الغردقة، لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع الصيانة بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات المحافظة فى بيان لها، أن سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة تقسيم الكوثر، اليوم الأربعاء، من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

وكان أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة، أمس الثلاثاء، وذلك لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع الصيانة بشبكات كهرباء البحر الأحمر.

وأكد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر أنه تم فصل التيار الكهربائى عن منطقة الميناء، وحلقة السمك بالغردقة، وذلك امس الثلاثاء، بداية من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.