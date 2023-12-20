فقدان الوزن غير المبرر وألم فى البطن.. أعراض سرطان القولون وطرق العلاج

كتبت فاطمة ياسر

كشفت الإعلامية دعاء فاروق خلال ظهورها فى برنامج "واحد من الناس" بعض المواقف الصعبة التي تعرضت لها هي وزوجها، منها إصابة زوجها بسرطان القولون، ونتعرف فى هذا التقرير على سرطان القولون وأعراضه وعلاجه.

قال الدكتور أسامة فكري، استشاري الجهاز الهضمي والكبد في معهد الكبد، إن سرطان القولون يعتبر ثالث أكثر أنواع السرطانات انتشارا، وتبدأ أعراضه بألم في البطن، وانتفاخ والإصابة بالإسهال أو الإمساك، وظهور دم في البراز، وفقدان الوزن غير المبرر، والرغبة في الغثيان والقيء، الشعور بالتعب والضعف العام.

وأوضح، فى تصريح لـ "اليوم السابع" أن من ضمن أعراض سرطان القولون، انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، والإصابة بالإنيميا، وإصفرار الجلد والعين، وأكد استشاري الجهاز الهضمي علي ضرورة توخي الحذر من ظهور هذه الأعراض، ويجب القيام ببعض التحاليل والأشعات التي تساعد في التشخيص، ومنها صورة الدم الكاملة، ودلائل الأورام، وسونار علي الجهاز الهضمي، ومنظار علي القولون.

وأضاف فكري، أن هناك بعض الحالات التي تكون أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون، فعند اتباع نظام غذائي غني باللحوم المصنعة، والأطعمة السريعة، والدهون المهدرجة، والأطعمة المعلبة، فأنت تصبح أكثر عرضة للإصابة، كما أن زيادة الوزن وعدم القيام بأي نشاط، تعد من أبرز الأسباب أيض، وعند تناول الأطعمة الغنية بالألياف، أي الخضراوات والفواكه تزيد من التعرض للإصابة.

وعن طريقة العلاج أشار استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أنه يتم عن طريق خضوع المصاب للعلاج الإشعاعي والكيماوي، وقد يقف إلى هذا الحد العلاج، ولكنه قد يستمر إلى أن يصل إلي الجراحة لاستئصال الورم بعد تقلصه بعد بروتوكول العلاج الإشعاعي والكيماوي.