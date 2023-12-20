فرق الصعيد تبهر الحضور بمبارزات العصا فى مهرجان التحطيب بالأقصر.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" فعاليات عروض نجوم وملوك لعبة التحطيب الشهيرة فى الصعيد، خلال فعاليات الدورة 13 للمهرجان القومى للتحطيب بعروض مبهجة فى قلب ساحة أبو الحجاج الأقصرى أكبر وأشهر ساحة فى وسط مدينة الأقصر، وسط حالة من الفرحة والبهجة بين المواطنين والأفواج السياحية بالتفاعل الكبير مع فعاليات ليالى المهرجان الذى تم تنظيمه على مدار الأيام الماضية، والذى أقيمت برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، والتى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

ومع انطلاق أيام مهرجان التحطيب قدمت الفرق فنون لعبة التحطيب وكيفية توارثها عبر الأجيال، والتأكيد على هويتها بمنطقة جنوب مصر من خلال الممارسة اليومية لها كلعبة للرجال وفى المناسبات والأفراح، حيث يعيد مهرجان التحطيب الذى ينظم كل عام فى الأقصر التاريخ التراثى للعبة التحطيب التاريخية فى جنوب الصعيد والتى يعتبرها شيوخ وملوك اللعبة "لعبة الرجال فقط"، فهى اللعبة التى يمارسها الرجال دون غيرهم من النساء فى مدن وقرى محافظات الصعيد، حيث أن "لعبة التحطيب" واحدة من أقوى الطقوس التى يقبل عليها أبناء الأقصر ومحافظات الصعيد، حيث أنه على أنغام المزمار المبهجة والأغانى التراثية الصعيدية يتجمع نجوم لعبة التحطيب فى حلقات وساحات التحطيب فى مختلف المناسبات والاحتفالات وحفلات الزفاف والمهرجانات طوال العام، وذلك لتقديم حلقات التحطيب، حيث يتجمع شيوخ ولاعبى التحطيب التراث الصعيدى الأشهر فى الصعيد، ويتم إجراء مباريات ومبارزة بين الكبار والشباب خلال الاحتفالية وسط أجواء مبهجة بين الجميع.

وتم تقديم حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج بمشاركة نجوم وقدامى وشباب اللعبة الأشهر فى الصعيد بالمناسبات الدينية والاحتفالات والكرنفالات المختلفة، حيث يسعى المهرجان لتكريس فنون لعبة التحطيب، للتشجيع على توارثها عبر الأجيال والتأكيد على هويتها من خلال الممارسة اليومية لها كلعبة للرجال وفى المناسبات الكبرى والأفراح، ونجحت مصر فى إدراج اللعبة عام 2016 بقائمة التراث الثقافى غير المادى باليونسكو.

وفى عام 2016 حظيت لعبة التحطيب بدعم كبير، حيث نجحت وزارة الثقافة فى تسجيل ملف التحطيب فى منظمة اليونسكو، فى اجتماع اللجنة الحكومية الدولية لليونسكو فى أديس أبابا، وتم تسجيل لعبة التحطيب المصرية على قائمة التراث الثقافى غير المادى، والذى تقدمت به وزارة الثقافة عام 2014، إلا أنه تم سحب الملف لإجراء مجموعة من التعديلات، وإعادة تقديمه إلى المنظمة، بعد الانتهاء منها، وترأس وفد الثقافة المصرية الدكتورة نهلة إمام الأستاذ بأكاديمية الفنون، وقد حظى الملف المصرى بمساندة قوية من دول الجزائر وفلسطين ولبنان وبقية الدول التى لها حق التصويت فى هذا الاجتماع، بالإضافة إلى الدول المشاركة فى الاجتماع، وهم المملكة العربية السعودية والإمارات وعمان والأردن، حيث يأتى هذا النجاح نتيجة ثمرة التعاون بين وزارتى الثقافة والخارجية، حيث بذلت وزارة الخارجية جهد على مستوى الدولى لإقناع الدول الأعضاء لليونسكو فى التصويت لصالح مصر.

ومن الجدير بالذكر أن مهرجان التحطيب كان يتم تنظيمه سنويًا فى إطار الحفاظ على الموروث الشعبى للعبة التحطيب بجنوب الصعيد، وخصوصًا بعد تسجيلها كإحدى أهم اللعبات التراثية ضمن قائمة التراث الثقافى العالمى غير المادى للبشرية "باليونسكو"، حيث تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة المهرجان والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية، ويشارك فى المهرجان خمسة لاعبين بجانب شيخ اللعبة بكل من محافظات قنا، سوهاج، المنيا، باستثناء محافظة الأقصر التى تشارك بعدد أربعة عشر لاعبًا للعصا بالإضافة لشيخ اللعبة، كما تشارك مجموعة المزمار من فرقة النيل للآلات الشعبية المصاحبة فى حلبة التحطيب، بجانب مشاركة فرق، الأقصر، قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، بنى سويف للفنون الشعبية، فرقة الأقصر للآلات الشعبية.

إقبال كبير من الجمهور فى ليالي مهرجان التحطيب



لاعبى العصا من فرق الصعيد فى المهرجان