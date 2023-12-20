غلق محور عمرو بن العاص كليا لمدة 5 ساعات لتنفيذ عملية اختبار أحمال

كتبت - مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة عن إجراء غلق كلي لمحور عمرو بن العاص، اليوم الأربعاء الموافق 2023/12/20، وذلك بالاتجاه القادم من الطريق الدائرى "محور المنيب" اتجاه شارع الأهرام (الهرم) تحديدًا أعلى شارع المحولات فى المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام وشارع ترسا.

وأرجعت المحافظة سبب الغلق إلى تنفيذ أعمال اختبار أحمال أعلى المحور فى الاتجاه والمنطقة المشار إليها، لتحقيق أعلى معايير السلامة، وذلك لمدة (5) ساعات، ابتداءً من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 عصرًا.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة لتسهيل عملها وإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء منها لإعادة فتح الطريق أمام الحركة المرورية.

وأشارت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

يُذكر أن محور عمرو بن العاص الجديد، يعد ثانى محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر، والذى ينفذه الجهاز المركزى للتعمير من خلال جهاز تعمير القاهرة الكبرى، مما يحقق انسيابية فى الحركة المرورية بالعديد من القطاعات التى تعانى من تكدسات مرورية وفتح شرايين مرورية جديدة تقلل من المسافات وأزمنة الرحلات بمحافظة الجيزة، فهو محور موازٍ لمحورى المريوطية وكمال عامر، ويربط الطريق الدائرى الجنوبى تقاطع المريوطية وصولًا للطريق الدائرى الشمالى تقاطع منطقة المنشية، مرورًا بأعلى شارع العروبة وترسا الهرم وفيصل.