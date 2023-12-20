عادل عبد الغفار: لوائح كليات ومعاهد الإعلام بحاجة لتحديث كل 5 سنوات

محمد صبحى

قال الدكتور عادل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام والمستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي، إن هناك تساؤلات رئيسية حول التحديات التى تواجه الإعلام المصرى والدور الاكاديمى لمواجهة التحديات، موضحا أن التحدى التكنولوجى لا يخص مصر ولكن ذو طبيعة عالمية، ويجب التعامل مع معطيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى.

وتابع: انتهى عهد استمرار اللوائح الاعلامية بالكليات ومعاهد الإعلام، ونحن أمام عصر جديد يجبرنا العمل على تحديثها باستمرار، وعلينا أن نفكر فى لائحة أكاديمية جديدة كل 5 سنوات.

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار، خلال فعاليات المؤتمر الدولي السابع لإعلام CIC عن "التحديات والإشكاليات الإعلامية فى ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة" لائحة كليات الإعلام تخرج طالب وفقا لسوق العمل عند التخرج، وهناك وظائف فى الإعلام ستخفى وعلينا ان نفكر ما هى وظائف الاعلام المستجدة والتى تختفى مستقبلا ويتم تصنيف اللوائح بناء على ذلك، ولابد من اجتماع ونقاش مستمر لنخية من الاعلامييين والاكاديمين ننظر للعالم والاقليم ونحدث باستمرار اللوائح بالكليات.

وتابع يجب أن ندرس المهارات الواجب أن يتم تدريب طالب الإعلام عليها وفى ضوء ذلك تعدل كل برامج التدريب خلال الفترات القادمة، والتحدى الثالث هو التحدى الاقتصادى وجميع المؤسسات شهدت خسائر نتيجة ما تعرض له الإعلام التقليدى على مستوى العالم وربما ذلك دفع بعض مؤسسات الإعلام فى أمور تخرج عن الإعلام للاستمرار فى العمل الصحفى.

وأردف الدكتور عادل عبد الغفار أن هناك تحدى سياسى مرتبط بالأوضاع الراهنة والتحديات التى تواجه الامن القومى المصرى فضلا تن التحدى الاجتماعى ونحن مقبلين على دراما رمضان يجب أن يتم استغلالها بشكل مبدع ومبتكر سكون مرتبط بقضايا المجتمع ويتم الترويج لاعمال التنمية التى شهدتها الدولة فى كل القطاعات والمشروعات القومية المختلفة لتكون جاذب للسياحة وهذه تجربة طبقت فى تركيا.