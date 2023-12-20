طقس غائم مصحوب برياح خفيفة وانخفاض درجات الحرارة فى الدقهلية.. صور

تشهد البلاد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس غائم، مصحوب برياح خفيفة ، منذ الساعات الأولي من صباح اليوم علي مدن محافظة الدقهلية ، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم الأربعاء : العظمي 23 والصغري 13، بنسبة أمطار 0%، رطوبة 65%،وسرعة رياح 8كم/الساعة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم ، شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة المقبل 22 ديسمبر 2023، حيث تشهد البلاد انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس لطيف نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء، مائل للحرارة علي جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، الدقهلية العظمي 23 والصغري 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 13، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.