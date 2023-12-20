طرق طبيعية لعلاج جفاف الجلد في الشتاء

كتبت فاطمة خليل

طرق طبيعية لعلاج جفاف الجلد والحكة فى الشتاء زيت جوز الهند زيت جوز الهند مرطب طبيعي مستخرج من حليب جوز الهند وهو قابل للامتصاص بدرجة عالية في الجلد، إنه علاج طبيعي آمن وفعال لمشاكل مثل جفاف الجلد والأكزيما والصدفية، خصائصه المضادة للالتهابات تساعد الجلد على الحماية من الالتهاب والألم. يؤثر انخفاض درجات الحرارة والرطوبة فى فصل الشتاء على بشرتنا بشكل كبير، حيث تصبح أكثر حساسية، كما أن الاستحمام بالماء الساخن فى الشتاء يجعل الجلد يفقد رطوبته الطبيعية ويؤدي إلى جفاف الجلد والأكزيما والصدفية، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز الطرق الطبيعية لعلاج جفاف الجلد والحكة فى الشتاء، بحسب موقع تايمز أوف إنديا.زيت جوز الهند مرطب طبيعي مستخرج من حليب جوز الهند وهو قابل للامتصاص بدرجة عالية في الجلد، إنه علاج طبيعي آمن وفعال لمشاكل مثل جفاف الجلد والأكزيما والصدفية، خصائصه المضادة للالتهابات تساعد الجلد على الحماية من الالتهاب والألم.

كما أن زيت جوز الهند له خصائص مضادة للبكتيريا تحمي الجلد من العدوى، تأكد دائمًا من اختيار زيت جوز الهند المعصور على البارد والذي يتم معالجته دون استخدام مواد كيميائية، يساعدك على ترطيب وتهدئة بشرتك ويقلل أيضًا من الحكة والانزعاج. جل الصبار من أفضل العلاجات الطبيعية له خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات ومن المعروف أنها تقلل الاحمرار والحكة وتهيج الجلد المرتبط بالجفاف والأكزيما والصدفية، هذا الجل غني بالعناصر الغذائية مثل فيتامين A وE وهو رائع للبشرة. إنه مرطب عضوي يحتوي على 96% من الماء مما يوفر الراحة في ترطيب وتهدئة البشرة الجافة.

الكركم يشتهر الكركم بقدرته على تقليل الالتهاب ويستخدم كعلاج شافي للعديد من الالتهابات الجلدية. غني بمادة الكركمين التي تقلل من السيتوكينات الالتهابية، مما يساعد في علاج الصدفية.

إن وضع معجون الكركم المخفف مباشرة بالماء أو الزيت لا يقلل فقط من الاحمرار والحكة ولكنه يقوي أيضًا جهاز المناعة من خلال تعزيز الصحة العامة وصحة الجلد. زيت عباد الشمس

يتم استخراج هذا الزيت الطبيعي من بذور عباد الشمس ومن المعروف أنه يحمي الطبقة العليا من الجلد. يحافظ على ترطيب البشرة ويساعد في شفاء الالتهابات الجلدية عن طريق منع دخول البكتيريا، يمكنك استخدامه مباشرة على بشرتك لتقليل الالتهاب والحكة التي تنتج عادة عن الأكزيما والصدفية. نصائح لعلاج البشرة الجافة - اتباع نظام غذائي مغذي غني بالفواكه والخضروات يمكن أن يكون مفيدًا من خلال توفير العناصر الغذائية الأساسية للبشرة الصحية.

- حافظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب الكثير من الماء.

- حاول استخدام الملابس القطنية بنسبة 100% لأنها تحمي جسمك من الأكزيما وتسمح لبشرتك بالتنفس.