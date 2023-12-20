اليوم السابع
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ضبط 222 قطعة سلاح و307 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:51 م
ضبط 222 قطعة سلاح و307 قضايا مخدرات خلال 24 ساعة حملة أمنية-أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (307) قضية مخدرات ، و(222) قطعة سلاح نارى ، وتنفيذ (84793) حكم قضائى متنوع.
 
 
وشن الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط (44) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالها (20 بندقية آلية- 16 بندقية خرطوش- طبنجة- 14 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهما لـ 35 منهم معلومات جنائية"، وضبط (7) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (1,330 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1,150 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (8 متهمين لـ 6 منهم معلومات جنائية).






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