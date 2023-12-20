اليوم السابع
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ضبط مخدرات وأسلحة فى حملات أمنية بـ6 محافظات

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 12:49 م
ضبط مخدرات وأسلحة فى حملات أمنية بـ6 محافظات قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة ، دمياط ، البحيرة ، مطروح، المنوفية، الأقصر) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.. وبحوزته 1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة").
 
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" ) بدائرة مركز شرطة دمياط.. وبحوزتهم (13,580 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش – 2 فرد محلى و عدد من الطلقات)، وضبط (3 عناصر إجرامية – لهم معلومات جنائية ) بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود.. وبحوزتهم (1,200كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيروين – بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
 
 
 
وأثمرت الجهود عن ضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة تلا).. وبحوزته (1,100كيلو جرام لمخدر الحشيش ، كمية من مخدر الهيروين – بندقية خرطوش 3 طلقات)، وضبط (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا) .. وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة).






قوة أمنية

مخدرات

سلاح

اخبار الحوادث




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