ضبط صيدلية تبيع أدوية مجهولة المصدر وتحرير 12 محضرا فى حملة بحى المنتزة

الإسكندرية -أحمد الزغبى

شن حي المنتزة ثان في الإسكندرية ، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في نطاق الحى، ورفع الإشغالات، التي أسفرت عن تحرير 12محضرا متنوعًا وضبط صيدلية تبيع أدوية مجهولة المصدر والتحفظ على الاشغالات المخالفة، وذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات استهدافا لتحقيق عنصر الانضباط، ومراقبة الأسواق حفاظاً على سلامة المواطنين

ووجهت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة، بحملة مكثفة ، للتصدي لظاهرة التلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وانطلقت الحملة منوط شوراع 25 مستشارين، وجمال عبد الناصر، وموريتانيا وتم تحرير عدد 12 محضرا، وتوجيه 36 انذار، والتحفظ علي 135 حالة إشغال طريق، كما تمكنت الحملة من ضبط صيدلية تبيع أدوية مجهولة المصدر بدون فواتير، واسفرت الحملة عن تغريم المحال المخالفة، مبلغ 22 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاءت الحملة، بتواجد إدارات الحي المختصة ( اشغال الطريق - المتابعة الميدانية - رخص المحلات - تطوير الأسواق - الإيرادات - الرصد البيئي - شؤون البيئة - العلاقات العامة والإعلام - مراقبة النظافة)، وتتوالى الحملات المكبرة لردع المخالفين فى نطاق الحملة.