ضبط صاحب مخبز يجمع الدقيق المدعم فى حدائق القبة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط ضبط (صاحب مخبز سياحى - كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق) لقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم وإعادة نخله إلى دقيق فاخر بدون وجه حق بقصد إستخدامه فى إعداد الخبز السياحى بالمخبز ملكه، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين وعدم الالتزام بقواعد وشروط الصحة العامة لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخبز على (طن دقيق بلدى مدعم منخول - 50 نخالة خاصة بالمخابز البلدية) بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كمية من المواد الغذائية "سكر" يقوم بتعبئته وبيعه للمواطنين بسعر أزيد من السعر الرسمى وعدم وجود فواتير لتلك السلعة أو وجود ترخيص وبدون سجل صناعى لطرح منتجات المصنع بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر الرسمى والتربح من فارق الأسعار غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعثر بداخل المصنع على (3,350 طن "سكر") بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (صاحب مصنع للمواد الغذائية "غير مرخص" - كائن بدائرة قسم شرطة القطامية) وعثر بداخل المصنع على (240 طن "سكر"، بدون فواتير) بمواجهته أقر بأن كمية السكر المضبوطة خاصة بإحدى الشركات وأنها قامت بالإتفاق معه على التعبئة بقصد طرحها بالفروع خاصتها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.