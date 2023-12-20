ضبط سكرتيرة عيادات طبية سرقت أجهزة ومجسات سونار بالقاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ("سكرتيرة بإحدى العيادات الطبية" – فنى تكييف) بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لقيامهما ب سرقة (2 جهاز تكييف -2 شاشة – 4 مجسات سونار) من داخل عيادة طبية "محل عمل الأولى" كائن بدائرة القسم وتم بإرشادهما إعادة بعض المسروقات المستولى عليها بمسكن الأخير والباقى لدى عميله "سئ النية" (فنى صيانة- مقيم بمحافظة الجيزة ) تم ضبطه.

وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عابدين لقيامهما بعرض هواتف محمولة للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهم الحقيقية.. وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب " الخطف " بإستخدام دراجة نارية تم ضبطها وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب، وضبط ("ميكانيكى" – له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية لقيامه بسرقة دراجة نارية حال توقفها بدائرة القسم، وبحوزته الدراجة النارية المستولى عليها.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" وبتطوير مناقشته إعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الدراجات النارية وإعترف بإرتكاب واقعتى سرقة أخرى ، وأقر بتصرفه فى الدراجات النارية المستولى عليها بالبيع لدى عميله"سئ النية" ( عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة القليوبية) أمكن ضبطه وبإرشاده تم ضبط الدراجات المستولى عليها وأقر أنه على علم بأن المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.