ضبط المتهمين بإنشاء محطات بث تليفزيونى لا سلكية بالغربية

كتب محمود عبد الراضي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام عدد من الأشخاص بإنشاء محطات بث تليفزيونى لاسلكية ببعض المناطق بنطاق محافظة الغربية ، وبيع أجهزة "ريسيفر ، ومستلزمات فك شفرة" لإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة ، وإعادة بثها بشفرة خاصة نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المعنية المختصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافهم وضبطهم، حيث تم ضبط (مالك شبكة لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة طنطا) ، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (21 قطعة لمكونات الشبكة "أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية" – محطة بث لاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة – وحدة معالجة مركزية محمل عليها مصنفات غير مجازة رقابياً.

ونجحت الجهود في ضبط (مالك شبكة لبث القنوات المشفرة "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كفر الزيات) ، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (25 قطعة لمكونات الشبكة "أجهزة ومعدات ومستلزمات لإستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها بصورة لاسلكية" – 2 محطة بث لاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة – هاتف محمول يستخدم فى إدارة الشبكة، وضبط (مدير مسئول عن محل لبيع أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بدائرة قسم شرطة أول طنطا) ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (35 جهاز "ريسيفر" مُحملين ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص" – 7 أجهزة "أنتنا" لإرسال إشارة لاسلكية بعيدة المدى.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك محل لبيع أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بدائرة قسم شرطة أول طنطا) ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (15جهاز "ريسيفر" مُحملين ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص" – 7 أجهزة "أنتنا" لإرسال إشارة لاسلكية بعيدة المدى، وضبط (مالك محل لبيع أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بدائرة قسم شرطة أول طنطا) ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (17 جهاز "ريسيفر" مُحملين ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص"، و ضبط (مدير مسئول عن محل لبيع أجهزة "ريسيفر" مجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية بدائرة قسم شرطة أول طنطا) ، وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (15جهاز "ريسيفر" مُحملين ببرامج لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص.