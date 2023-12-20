صحة كفر الشيخ: تحويل قسم العزل المغلق منذ عام ونصف لرعاية مركزة للأطفال

كفر الشيخ- محمد سليمان

أكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، خلال تفقده أقسام المستشفى، بضرورة التشديد على الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، وأنه وجه بضرورة تدريب التمريض الحديث على التعامل مع حالات الطوارئ.

وأضاف شقوير، أنه وجه بتشكيل لجنة لتجهيز قسم العزل في المستشفى، والذي تم إغلاقه منذ عام ونصف، وذلك لاستخدامه كرعاية مركزة للأطفال بقوة 9 أسرة، حيث تزداد حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي في الأطفال خلال فصل الشتاء.

وأكد الدكتور محمد الفار، مدير المستشفى، على سرعة البدء في تجهيز القسم، بحيث يتم التشغيل بحلول نهاية هذا الشهر.