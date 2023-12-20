اليوم السابع
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شيخ الأزهر يقرر تعيين الدكتور عباس شومان أمينًا عامًّا لهيئة كبار العلماء

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 02:37 م
شيخ الأزهر يقرر تعيين الدكتور عباس شومان أمينًا عامًّا لهيئة كبار العلماء الدكتور عباس شومان
كتب لؤى على

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أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بتعيين الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية والمشرف العام على لجنة الفتوى بالأزهر، أمينًا عامًّا لهيئة كبار العلماء.
 
جديرٌ بالذكر أنَّ الدكتور عباس شومان هو أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر، وله عشرات المؤلفات العلميَّة، وكان قد شغلَ منصب وكيل الأزهر الشريف فى الفترة من 2013 وحتَّى 2018، كما يتولَّى فضيلته رئاسة اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر.
 
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عباس شومان

هيئة كبار العلماء

شيخ الازهر

الازهر الشريف




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