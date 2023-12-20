اليوم السابع
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سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لـ"إكسترا نيوز": وقعنا مذكرة تفاهم مع مصر في قطاع المياه

الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 09:30 م
سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة لـ"إكسترا نيوز": وقعنا مذكرة تفاهم مع مصر في قطاع المياه كريستيان بيرجر
كتب أحمد عرفة

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أشاد سفير الاتحاد الأووربي بالقاهرة كريستيان بيرجر، بالعلاقات بين الاتحاد ومصر في كل المجالات والتنسيق بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن مصر هي أعلى دولة بإفريقيا لديها استثمارات من أعضاء الاتحاد.
 
وقال في تصريح خاص لقناة "إكسترا نيوز"، إنه في نهاية 2023 أصبح الوقت مناسبا للنظر لما أنجزناه، نحن نبني تعاونا وثيقا على مدار سنوات عديدة على نطاق واسع من الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ونحاول أن نأخذها لمستوى أعلى في تعاون شامل بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
 
وأوضح أنه هذا العام شهد العديد من الخطوات المهمة في هذا التعاون، فعلى المستوى الأمني عقدنا مؤتمرا لمكافحة الإرهاب، وعملنا على تنفيذ اتفاقية تخص الهيدروجين، كما وقعنا اتفاقية حول التعاون في قطاع المياه.






كريستيان بيرجر

مصر

الاتحاد الاوروبى

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